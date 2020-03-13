經濟快評／各國央行寬鬆之際...為何ECB獨不降息？

美國聯準會（Fed）上周已經緊急降息2碼，英格蘭銀行11日也緊急降息1碼，但歐洲央行（ECB）12日決策會議卻決定暫不降息，只是延長量化寬鬆（QE）措施的實施期間六個月。ECB為何相對淡定？顯然是因為總裁拉加德還擺不平內部的爭議。

由於歐洲新冠肺炎疫情快速擴散，且美、英央行都已降息，因此金融市場普遍預期ECB本周會議將再降低存款利率0.1個百分點，到負0.6%；一些專家也預期ECB還會推出其他寬鬆措施，例如擴大QE規模，以及鼓勵銀行業對中小企業提供低利貸款的新措施。

然而ECB決策委員會對於是否進一步降息仍缺乏共識，尤其是德國及歐洲北部會員國更反對再降息，並認為貨幣政策並不能夠緩和新冠肺炎對經濟的衝擊。上任才四個月的新任總裁拉加德要在「鷹」、「鴿」兩派中取得平衡，處理相當艱難，不得不採取折衷的政策立場。

於是ECB決定先不降息，也不立即提高每月購債金額，是對「鷹派」做出讓步；但將購債期間延長半年，使QE總規模擴大，再給予銀行業更多的融資能力，則是向「鴿派」妥協。整體來看，ECB是在「以時間換取空間」。

不過由於歐洲肺炎疫情日益擴散，義大利已經淪陷，一旦德國疫情也告升溫，「鷹派」的態度可能軟化，因此可能到4月會議再降低存款利率。