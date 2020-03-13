美國總統川普的刺激方案令投資人失望，並宣布限制來自歐洲的旅客入境美國30天，加上世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎為「大流行病」等三大利空來襲，重擊全球股市12日盤中跌入熊市，美股早盤崩跌逾2,000點，三大指數墜入空頭市場。

投資人信心潰散，全球股市大崩盤。美股三大指數12日早盤重挫逾8%，道瓊指數跌回2018年12月24日水準，形同一年多來的漲幅在一個月內全數回吐，標普500指數更再度觸動熔斷機制，美股暫停交易15分鐘。歐股跌幅更甚，英國、德國股市12日早盤大跌逾9%。

道瓊工業指數11日收盤已重挫1,464.94點（跌幅5.86%），從2月的收盤高點累計下跌20%，代表道瓊指數跌入空頭市場，結束了美股11多年來、史上最長的牛市。標普500指數與那斯達克指數也跌入熊市。

MSCI AC世界指數12日一度重挫1.9%，跌至2019年1月來的最低點，也墜入熊市。道瓊歐洲Stoxx 600指數甚至一度暴跌10%，為史上最大跌幅。GuideStone資本管理公司總裁史皮卡（David Spika）表示：「我們不知道新冠病毒疫情何時會消退。這種不確定性將繼續造成很大的波動。」

比特幣價格同步大跌，一度重挫25%至5,705.31美元，為去年5月來首度跌破6,000美元。在美股重挫之際，美債也大跌，讓投資人更加無處可躲。分析師指出，目前市場正浮現一個危險訊號，也就是油價、美元匯率及美債殖利率罕見地出現正相關。

展望美股後市，華爾街日報報導，根據道瓊市場數據的分析，標普500指數在熊市期間平均會跌36%，空頭走勢平均維持七個月，若這次也是照這個歷史趨勢，標普500指數將在9月前後跌至2,200點左右。

不過，理論上熊市維持多久都有可能，市場因信心滑落將股市拉低，使得熊市通常不會很短，而基本上新的底部築出時，反而是人們認定股票已經不可能會漲的時候。