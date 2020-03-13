彭博資訊專欄／信用危機 蠢蠢欲動

對股市投資人而言，所謂「利空」是指企業獲利未來勢必將大幅下降，從而引來「大熊」，例如當前的新冠肺炎疫情與油價重挫便是兩大「利空」；所謂「利多」，時期通常較短，例如企業年底獲利將提高，股市也將上漲。

「恐怖」消息則是經濟能否復甦，要看政治人物爭論的結果而定。例如美國總統川普提出的疫情危機處理計畫，便在股市產生極端負面的反應。

首先要強調的是，我們面對的是一個新世界，幾周前的經濟數據已不再重要。許多大企業也依據疫情發展而調整獲利預估，例如瑞士信貸、花旗及高盛等都相繼大幅下修預估，難怪美股急跌。

但高盛並未放棄希望，雖然預測第2季獲利將最糟，但之後將強勁回升，因而預測今年美股走勢將呈現「大V」；標普500指數年中時的谷底約在2,450，但到年底時將回升到3,200。

有那些因素可能阻止景氣回升？先不談疫情發展，因為這根本不可能準確預測。

目前對股市影響最大的是「信用」，尤其是槓桿比率過高的美國企業。高盛的數據顯示，在最近一波股市賣壓中，財務狀況虛弱的公司受創最重。就算肺炎疫情可能只導致企業獲利惡化幾個月，但這幾個月便足以使負債沉重的企業撐不下去；而對企業及股市V型翻升的指望，也可能會被一波企業破產浪潮所淹沒。

現在又碰到國際油價重創，這將使許多發行高殖利率公司債的能源業者處境艱難。若這些公司倒債，債權人便將受損，可能衝擊整個信用市場，把投資級公司債也拉下水。

股市還可能出現強迫性賣壓。例如油價重挫，可能吃掉沙烏地阿拉伯等產油國的外匯存底，因此這些國家可能不得不拋售資產；證據就是11日美股雖大跌，美債殖利率卻上升。

到目前為止，股市危機是由肺炎疫情及油價重挫兩大外部震撼所造成，卻可能引發新一波的信用危機，足以封殺今年企業獲利及股市的回升機會，使V型淪為U型，甚至L型。

（作者John Authers是彭博資訊專欄作者／編譯任中原）