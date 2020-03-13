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川普祭歐洲旅遊禁令 航空股湧現賣壓
美國總統川普11日表示，新冠肺炎疫情已成為全球大流行病，為確保美國本土安全，將對歐洲祭出旅遊禁令30天，也呼籲國會支持他的經濟措施。川普的限制歐洲民眾入境措施，預料將進一步打及國際航空與原油，國際油價12日盤中應聲重挫逾7%，全球航空類股也遭遇沉重賣壓。
川普11日晚間在白宮進行全國演說，說明美國政府因應措施。他在約9分鐘的談話中，先提到新冠肺炎始於中國大陸，世界衛生組織（WHO）也正式宣告新冠肺炎為全球大流行病，他正發動聯邦政府與民營部門的全部力量保護美國民眾。菲律賓總統杜特蒂12日宣布，首都馬尼拉將封鎖30天。
川普也譴責歐盟未跟隨美國，對中國大陸與其他疫情嚴峻地區祭出旅遊禁令，導致疫情擴散。由於存在疫情擴散風險，他將從13日午夜起30天內，禁止所有從歐洲進入美國的旅行，但這項禁令不包括英國與愛爾蘭，通過檢測的美國公民也得以豁免。
美國國土安全部稍後澄清，川普實施的旅遊禁令範圍並非如川普說的涵蓋英國外的歐洲全區，而是僅限申根區。
然而，這項旅遊禁令預料將重創國際航空與原油需求，國際油價12日盤中跌逾7%，布蘭特原油5月期貨跌7.4%至每桶33.13美元，西德州輕原油4月期貨也跌7%至每桶30.66美元。
全球航空類股也賣壓出籠，歐洲航空與旅遊類股跌至2013年來最低，挪威航空股價崩跌27%。全球航空公司市值今年來已蒸發920億美元。
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