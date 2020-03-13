ECB不降息 再擴大QE

歐洲央行（ECB）23日決議維持現行利率不變，但擴大量化寬鬆（QE）措施的規模，並將現行購債措施的效期從6月底延長到年底，進一步對金融體系挹注流動性，且放寬金融監理規定。由於ECB未如市場預期般降息，歐股12日盤中的跌勢加劇。

ECB在決策聲明表示，「已經決定一套全面性的（寬鬆）貨幣政策計畫，將能支持中小企業放款。購債措施將暫時決定維持到年底，總購債額將增加1,200億歐元（每月維持200億美元）；QE將一直運作到開始升息之前不久的時間」。ECB並表示，將採取更多的暫時性長期再融資操作（LTROs），對歐元區金融體系提供立即性的流動性支援。