聽新聞
test
0:00 / 0:00
ECB不降息 再擴大QE
歐洲央行（ECB）23日決議維持現行利率不變，但擴大量化寬鬆（QE）措施的規模，並將現行購債措施的效期從6月底延長到年底，進一步對金融體系挹注流動性，且放寬金融監理規定。由於ECB未如市場預期般降息，歐股12日盤中的跌勢加劇。
ECB在決策聲明表示，「已經決定一套全面性的（寬鬆）貨幣政策計畫，將能支持中小企業放款。購債措施將暫時決定維持到年底，總購債額將增加1,200億歐元（每月維持200億美元）；QE將一直運作到開始升息之前不久的時間」。ECB並表示，將採取更多的暫時性長期再融資操作（LTROs），對歐元區金融體系提供立即性的流動性支援。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言