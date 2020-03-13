股神：疫情大流行 非常恐怖

隨著新冠肺炎疫情憂慮與油價大跌重創全球金融市場，「股神」巴菲特認為，病毒與油價「組合」所造成的恐慌情緒，還沒有2008年金融海嘯時那麼嚴重。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則提醒投資人「保持謹慎」，對市場壓力提出警告。

巴菲特11日接受Yahoo財經訪問時指出，疫情加上國際油價暴跌，對市場確實雪上加霜，但2008年市場恐慌的程度，比現在嚴重多了。他上月接受CNBC訪問表示，新冠肺炎病毒非常可怕，但這不應該影響投資人的股票投資計畫；「不過，對人類而言，疫情『大流行』仍是件非常恐怖的事」。

新冠肺炎疫情世界大傳播，全球經濟衰退烏雲密布，美國聯準會（Fed）帶頭緊急降利率，各國政府祭出刺激措施力挽狂瀾，讓人感覺上宛如2008年金融海嘯及經濟大衰退歷史重演。

但一些經濟學家認為，衝擊應該不像全球金融海嘯那麼嚴重，也不至於造成那麼深遠的影響。