全球經濟衰退 憂慮升高

隨著全球各國紛紛為抑制新冠肺炎疫情蔓延，而加強限制人員、貨物及服務的流動，全球經濟陷入衰退的憂慮正急遽升高。投資人也擔心，全球現已推出規模超過1,300億美元（約新台幣3.9兆元）的財政刺激方案，可能不足以力挽狂瀾。

過去一天以來，美國總統川普限制歐洲民眾入境美國，義大利政府下令關閉幾乎所有商店，印度也停發簽證，推特加入要求員工在家上班的企業行列，在在都顯示跨國人員、貨物及服務的流動，已受到新冠肺炎防疫措施的影響。

分析師指出，新冠肺炎成為全球大流行病，可能導致經濟陷入衰退。過去幾周來，投資人不斷懇求政府出手幫助全球經濟，但各國陸續宣布總規模超過1,300億美元的刺激措施後，人們卻愈來愈擔心這可能不是市場希望看到的救生索。

英國、義大利和澳大利亞已陸續宣布緊急刺激措施，在川普推出令人失望的紓困措施並宣布對歐洲實施旅行限制後，市場情緒從悲觀變為恐慌，全球股市跌勢加重。

分析師指出，川普刺激方案對於薪資稅減免等關鍵要素的細節付之闕如，只能靠呼籲國會批准才能實施，問題是民主黨不希望川普連任。澳洲金融仲介商Pepperstone研究部門主管威斯頓（Chris Weston）說，相較於英國等其他國家比起來，川普宣布的措施份量實在太輕，未能滿足市場期待。

在2008年金融海嘯期間，各國政府的刺激措施曾幫助世界經濟從快速滑坡中復甦，但這回投資人日益懷疑決策當局能否力挽狂瀾，因為最大的問題仍在於新冠肺炎疫情是否迅速受控制。

摩根士丹利策略師賽札斯（Michael Zezas）指出，金融市場在當前一系列經濟挑戰中，所面臨的一個關鍵問題是，決策者面對疫情的政策應對不力。