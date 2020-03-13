義關閉全國商店 重擊經濟

新冠肺炎疫情持續擴散，義大利11日晚間下令關閉藥局、生活必需品商店之外的全國商店，預料將使義大利民眾的一般生活陷入停擺，再重擊經濟。全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（12）日則表示，旗下義大利廠目前原物料運輸、產品出貨仍正常，工作人員也未受義大利封城影響，生產線仍24小時運轉，營運正常。

義大利總理孔蒂11日晚間宣布，除藥局和蔬果雜貨店外，全國所有營業場所都關閉，12日生效。孔蒂先感謝民眾配合10日生效的旅遊和社交限制，但表示須「再進一步」關掉所有商店和公司行號，僅蔬果雜貨、藥局和加油站等其他銷售「生活必須品」的商店可以繼續營業。他呼籲民眾不要囤積食物，因為可以買到食物的商家將維持開放，所以無囤積必要。

被下令關閉的還包括義大利生活不可或缺的咖啡店。餐廳也要關門，但允許接單外送。加油站不在被迫關門歇業之列，孔蒂宣布，對大眾運輸沒有新的限制。

最新之舉也將進一步擾亂一般民眾的生活，再度重擊經濟。依據稍早的全境封鎖規定，民眾可以出門工作、看醫生或照顧有需要的家人。奧地利已經禁止外籍人士從義大利入境，從義大利返國的奧地利公民也必須自我隔離14天。

在義大利宣布一連串的境內管制措施之際，環球晶是台廠當中，少數在義大利設廠的科技指標廠，主要生產6吋與8吋半導體矽晶圓，更是該公司最重要的8吋矽晶圓長晶生產基地，其義大利廠動態，備受關注。

環球晶義大利廠離觀光大城米蘭僅一個多小時車程，也在這次義大利封城區域的管制範圍內。環球晶表示，由於義大利廠的員工多住在廠區附近，上班進出仍可憑工作證進出，只是管制會比較嚴格，生產線仍維持24小時運作。