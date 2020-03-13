韓小商家 面臨破產危機

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，受區域貿易糾紛影響早已步履蹣跚的南韓也不例外，在國內自行創業的自僱人士受創尤深。

南韓的自僱人士比率在全球名列前茅，但這個族群經常揹負沈重貸款，在面對經濟危機時更顯脆弱，他們的困境可能使該國的經濟更加惡化。

彭博資訊報導，疫情傷害經濟的跡象比比皆是，南韓消費者和製造商信心下滑，通膨也跟著減弱。南韓財政部警告說，對勞動市場的全面衝擊可能將在本月初便能感受到，令人擔憂企業裁員將縮減消費者支出。家庭經營的雜貨店或餐館在南韓到處都是，許多店家是由嬰兒潮世代退休後為維持家計所創立，因而推升南韓就業市場中自僱人士比率至約25%，是經濟合作發展組織（OECD）最高的國家之一。

南韓金融研究機構（KIF）家庭債務研究中心研究員辰林（音譯）說，「多數自僱人士得靠貸款創業，現金流對他們至關重要，如果無法賺到夠多的錢還款，他們馬上就面臨破產的危機」。

根據南韓央行，從2017年到2019年9月，南韓自僱人士的負債已攀升22%至紀錄新高的670.6兆韓元。

南韓正推動規模約11.7兆韓元的預算案，以緩解新冠肺炎疫情對該國經濟帶來的衝擊。