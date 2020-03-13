亞洲企業IPO 前景堪慮

顧問業者貝恩公司（Bain&Co）表示，新冠肺炎疫情擴散，可能在今年嚴重衝擊亞洲的新股上市，並阻礙企業的合併與收購。

未上市的亞太企業2019年市值已蒸發850億美元，比前五年大減31%，但新冠肺炎的疫情可能使2020年的情勢雪上加霜。

貝恩公司說，疫情可能升高市值全面萎縮的風險，因為2020年初的企業交易活動陷入低迷，尤其是中國大陸。

貝恩全球總監迪薩德說，當全球總體經濟情勢不明，收購者在找尋收購對象時，會更加謹慎，且疫情對旅遊的衝擊，也導致投資人難以舉行會議，「人們可能無法搭機前往各地、無法勘查公司，基本上很多事情都因旅行的不便而延期。」

亞太地區是全球私募股權領域的要角，資產管理規模達1.2兆美元，占全球四分之一，而交易規模持續擴大，也帶動了區域的成長。亞太市場目前匯集了3,880億美元已募得、但尚未投入的資金。

物業管理業者建業新生活已表示，不會按照原先計畫於今年第1季在香港上市，而深圳支付業者移卡欲募集2.5億美元的首次公開發行股票（IPO）案也岌岌可危。

貝恩公司的報告顯示，去年退場公司（被收購）價值已減少三成至440億美元，退場件數也減少47%至147件，整體購併案的價值縮減16%至630億美元，交易件數也減少19%至488件。

該報告也指出，東南亞、日本、南韓、印度退場的公司數減少，但引進的投資金額與件數都增加，相較下中國大陸的交易件數與規模都下滑。

新加坡KPMG會計事務所合併與併購及資本顧問主管班傑明．王（音譯）說，投資人仍看好東南亞的前景，並經由購併持續投資該區域，但他也承認新冠肺炎疫情使情勢高度不明，也影響了投資人信心。