NBA染疫停賽 周邊產業叫苦

在爆出知名球員確診新冠肺炎後，美國職業籃球聯賽（NBA）宣布將無限期暫停本賽季比賽。由於這項運動廣受全球球迷喜愛，不僅年營收達87億美元，相關商機更是遍及許多產業，造成的經濟損失恐難以估計。

NBA爵士與雷霆隊11日晚間的比賽，在開打前幾秒鐘突然宣布延後，因為爵士隊的明星中鋒戈貝特（Ruby Gobert）確認感染了新冠肺炎。之後不到一小時，NBA宣布無限期暫停本賽季比賽。

NBA是全美第三大體育聯賽，僅次於美國職棒大聯盟（MLB）和美國國家美式足球聯賽（NFL），30支球隊在2018╱19賽季的總營收約為87.6億美元。相關商機非常龐大，包括門票收入、比賽轉播、廣告贊助、球星代言，以及球衣、球鞋等運動商品等。

目前聯盟尚未想出何時恢復比賽，原本賽季計劃打到4月16日結束，多數球隊都已打完規劃82場比賽中的64至66場比賽。

據體育新聞網站The Athletic報導，NBA球隊每場主場比賽平均賺不到200萬美元，雖然每隊的市場搶手度不同。

例如，金州勇士隊每場比賽可賺逾300萬美元，但像是曼非斯灰熊或紐奧良鵜鶘等小隊，每場就只能賺近100萬美元。

換言之，若NBA最後決定取消剩下所有的正規比賽，該聯盟將總計損失超過5億美元。

這將會嚴重打擊到NBA明年每隊所能提供給球員的薪資上限，因為最後的數字將取決於前一季的籃球相關收入（BRI）。

The Athletic報導指出，如果剩下的賽季都是在沒有觀眾的情況下舉行比賽，那麼明年的薪資上限理論上將會下滑800萬美元。如果季後賽受到影響，跌幅可能還會更深。

據Spotrac指出，目前NBA的薪資上限是1.09億美元，奢侈稅門檻1.32億美元；原本2020／21賽季的薪資上限預計達到1.15億美元，奢侈稅門檻1.39億美元。這代表著球隊將可能必須透過減少或交易球員來減少薪資開銷，以符合明年的薪資上限。