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日債題材燒 資金湧進
美國公債價格飆漲，意味美國投資人可從一個最不可能被想到的來源，取得最佳的零風險報酬，也就是日本公債。
乍看下好像無處可投資公債，因各國公債殖利率接二連三下滑，據摩根大通，負利率公債占全球投資級債券比重達25%，高於1月中的19%，例如德國10年期公債殖利率趨近負0.7%，日本公債殖利率則為負0.05%。
對美國投資人而言，一項重要的指標是，某類資產在避開匯率風險後能提供多少報酬。依據這項指標，日本公債的報酬率以9日收盤價來看約為1.4%，幾乎比美國公債高出一個百分點。
日本公債的報酬率差距在近幾個月持續擴大，甚至具有避險功能的日本公債報酬率，已超越同樣具有避險功能的德國公債。
原因在於，美國聯邦準備理事會（Fed）的利率以往高於已實施負利率的歐洲央行以及日本央行。因此，相對於日本公債，美國公債殖利率擁有更多下跌的空間。若運用完全到期的避險操作，10年期日本公債的報酬率，至少自2008年以來持續領先同期的美國公債。
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