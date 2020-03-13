本周油市崩跌或許為時短暫，但油價波動劇烈已震撼蔗糖市場，可能影響未來兩年的糖價展望。

全球最大糖供應國巴西的榨糖廠把收割的甘蔗製成糖，或生質燃料。如今油價崩跌使生質燃料後市展望變差，推升提高蔗糖產量的可能性。因此，巴西加工業者一窩蜂趕著鎖住未來一、兩個榨糖季的售價。這股避險狂潮先是在今年初匯率波動加劇時湧現，本周又因能源價格崩跌而變本加厲。

巴西糖廠Usina Lins執行長畢亞吉表示，現在看來生產蔗糖的獲利展望較佳，因此打算把大約40%的甘蔗用來製糖。對照下，在生質燃料乙醇比較有賺頭的產季，只有32%用於製糖。

紐約糖期貨價已從今年高點回跌19%，巴西增產可能使糖價跌幅超過20%。