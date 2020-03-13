咖啡豆供過於求 價格有壓

新冠肺炎疫情衝擊全球咖啡市場，中國大陸消費者宅在家導致咖啡豆需求降溫，加上咖啡豆生產大國巴西和越南可望大豐收。分析師表示，供過於求將使今年上半咖啡豆價格受壓沉重。

日經新聞報導，中國大陸是巴西咖啡豆的最大進口國，但疫情爆發導致需求銳減，星巴克在元月底關閉逾2,000家門市。再加上全球最大的咖啡生產國巴西將在截至2021年9月的一年迎來豐收，恐導致供過於求。Wataru & Co顧問小澤志乃表示，預計今年上半的咖啡豆價格，仍將繼續受壓。

截至今年2月底，紐約洲際交易所（ICE）阿拉比卡咖啡豆期貨價，報每磅120美分，較去年12月初下跌逾10%。

在疫情爆發前，美國農業部（USDA）預估在2014年9月至2020年9月間，中國大陸咖啡豆消費量將躍增51%至330萬袋（每袋60公斤）。但疫情蔓延開始抑制需求成長，小澤志乃表示，相較於日本人多半在家裡喝咖啡，「大部分中國民眾則偏好在咖啡廳或餐廳消費」。

全球第四大咖啡豆消費國日本同樣面臨疫情衝擊，隨著赴日遊客數減少且民眾深居簡出。一家日本知名飲料企業說：「主要觀光景點的飯店、餐廳及咖啡廳營收均下滑。」小澤志乃預測，全球咖啡豆需求前景「可能也遭到調降」。

在全球咖啡需求預估將走下坡之際，咖啡生產國預期將迎來豐收年。許多研究機構預估，在截至2021年9月的年度，巴西將生產6,700萬至6,900萬袋咖啡豆，超越前一年度創下的6,480萬袋歷史新高；世界第二大咖啡豆生產國越南同期也有望豐收。