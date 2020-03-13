油價大戰 阿聯靠向沙國

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
阿聯宣布加入沙國增產行列。 路透
阿聯宣布加入沙國增產行列。 路透

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）內部的齟齬加深，取銷技術委員會原定18日舉行的電話會議，凸顯主要產油國仍無意協商彼此對產油量的看法歧見。阿拉伯聯合大公國（UAE）更加入沙烏地阿拉伯的增產行列，4月石油產量將提高至創紀錄的水準，試圖在與俄羅斯的僵局中增加籌碼。

彭博資訊引述知情官員報導指出，聯合技術委員會（JTC）原本預定18日舉行電話會議，但之後決定取消。俄羅斯表示，目前不打算和沙國討論，並且認為OPEC+聯盟崩解並非俄國的責任。

路透報導，阿聯也已加入沙國的增產行列。阿聯國家石油公司ADNOC表示，將提高原油供給至每日400萬桶以上，並加速增產計畫，將產量提高至每日500萬桶；該公司先前預計在2030年達成這項目標。此前沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）已宣布，將竭盡全力提升產量，由每日1,200萬桶增至1,300萬桶。

這兩個波斯灣產油國計劃提升的產量，相當於全球原油工供應量的3.6%，此刻正逢肺炎疫情衝擊，導致今年的全球原油需求預料為十年來首度下滑。

OPEC也在11日大幅下修全球石油成長預估，認為今年全球石油每日需求將僅增加6萬桶，較之前的預測減少了92萬桶，也形同今年全球原油需求將幾乎毫無成長。OPEC的月報指出，新冠肺炎疫情將嚴重影響中國大陸以外國加與地區的石油需求成長，若目前情況持續下去，可能會再下修需求成長預估。

OPEC+的同盟關係幾乎破裂，因為兩大產油盟友沙國和俄國對擴大減產需求的意見分歧，雙方因此開打價格戰。

OPEC 新冠肺炎 俄羅斯

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