ECB未降息！僅延長QE效期 歐股進一步下跌

歐洲央行（ECB）23日召開決策會議，決定維持現行利率不變，但擴大量化寬鬆（QE）措施的規模，將現行購債措施的效期從6月底延長到年底，並進一步對金融體系提供流動性。稍後總裁拉加德將主持記者會。由於未降息，歐股進一步下跌。

ECB在聲明中指出，「已經決定一套全面的（寬鬆）貨幣政策計畫，將能支持中小企業放款。購債措施將暫時決定維持到年底，總購債額將增加1,200億歐元（每月維持200億美元）；QE將一直運作到開始升息之前不久的時間」。

ECB並表示，「將採取更多的長期再融資操作（LTROs）暫時將擴大，對歐元區金融體系提供立即性的流動性支援」；在2020年6月到2021年6月期間，定向長期再融資操作(TLTRO-III) 將採取「有利得多的條件」。

在利率方面，ECB宣布銀行超額存款準備金存款利率維持在-0.5%，主要再融資利率維持在0%，邊際借貸機制利率維持在0.25%。

歐股跌幅擴大，600種指數涵蓋的19大類股跌都至少下跌6.4%，以旅遊及休閒類股跌幅最大。。