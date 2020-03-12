寧可在家看電影 連鎖影院損失慘

疫情當前，民眾不敢出門看電影，連鎖影院損失慘！隨著新冠肺炎疫情升溫，有民調顯示，43%的民眾寧可在家訂閱線上串流服務，且近一步指出38%的受調者贊同電影院應該暫時性關閉以防疫情擴散，使大型連鎖電影院面臨財務與大眾觀感的雙重挑戰。

連鎖影院損失慘

中國在1月底關閉超過7萬家電影院以防疫情擴散，而擁有超過4萬家以上電影院的美國，現也面臨財務損失及大眾觀感的挑戰。根據《好萊塢報導者》公布的調查，在調查的對象中，38%的美國成年人同意電影院應該暫時性關閉，以避免疾病擴散。對於電影的首映會，更有46%的受調者表示應該要延期。

另有40%的受調者認為，電影院應該對延緩病情擴散努力且「負擔一定程度的責任」。對此調查，電影院業主協會原本的回應是繼續舉辦每年位於拉斯維加斯的電影界盛事CinemaCon，還表示，「會加強健康防護和消毒」，然而11日晚間，便宣布了取消的決定。

無論電影院關不關閉，連鎖的大型戲院已經損失慘重。《華爾街日報》報導，全美最大的連鎖戲院AMC，已經因疫情影響，損失超過5.8億美元，並關了超過30%的戲院，《密西根州》也有當地的連鎖戲院宣布破產。

寧可在家看電影

因應疫情不敢出門，調查中有21%的受調者回應，因為無法出門，所以訂閱了串流影音平台服務，也有43%的回應表示，寧可待在家看電影。此一趨勢正是因應近期媒體和社群平台上頻繁流行的詞彙：「社會距離（Social Distancing）」，意思為與他人保持距離，避免疫情擴散。

此調查為《好萊塢報導者》與市場調查公司「早安諮詢」合作。問卷發放從3月5日到7日，從美國各地總共搜集樣本2000名。

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