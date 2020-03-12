世衛宣布大流行 美股帶動雪崩式大跌

股票市場的恐慌成真！隨著世界衛生組織（WHO）正式發布新冠肺炎為「全球大流行」，世界各國股市隨即應聲下跌，美股在川普紓困方案無法安撫投資人的情況下，道瓊指數、標普500跟那斯達克11日均大跌超過4%，因疫情受害的波音公司股價更跌到1974年以來新低，日股、韓股與台股都連帶受波及。

美股大跌

根據《英國廣播電台》報導，在世界衛生組織宣布新冠肺炎為「全球大流行」後，美股開市便陷入大跌，道瓊工業指數收盤23533.22點，共下跌1464點（5.9%），科技股那斯達克也下跌4.7% 至 7952.05 點；標普500也下挫 4.9% 至 2741.38 點，三大指數自2月12日高點以來均下跌超過19%。

美國總統川普雖然在12日宣布要對疫情展開減稅紓困，但是在白宮尚未跟國會達成共識的情況下，投資者對未來的恐懼提升導致美股大跌。美國財政部長努勤表示，他們除了減稅以外，也希望幫助受到疫情波及的產業，如航空業，在員工在家工作進行補償，並對企業提供貸款保證。

全球經濟下調

倫敦HIS的經濟學家估計，全球的經濟成長率將會下調至1.7%，而本來就陷入慢性經濟衰退的歐洲更會因為疫情雪上加霜，但是在股市上，歐股對疫情反應相對緩和，英國FTSE指數12日僅下跌1.4%。但是最慘的是波音公司，根據《CNBC》報導，該公司股價已經下跌至1974年以來新低。

韓股、日股與台股也都大跌4%以上，政務委員龔明鑫12日也在院會說明，台股的實質面表現還算穩健，只是因為國際連動的關係，台灣難免也受到影響。針對國際油價波動，他提到，雖然對石化產業有影響，但台灣主要是進口石油為主，因此目前還是得利的狀況，他們會持續關注國際間疫情變化。

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