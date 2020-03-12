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特斯拉市值超越波音 大摩估今年銷售少一成
摩根士丹利估計電動車大廠特斯拉（Tesla）因新冠肺炎疫情今年的銷售將會比先前預期的減少約10%，由50萬輛降低到45.2萬輛。大摩同時也將特斯拉目標價由500美元調降到480美元。
另外由於波音（Boeing）創下近40年來單日最大跌幅，市值下降到1,065億美元，令特斯拉市值超越波音100多億美元，成為美國市值最高的工業公司。兩家公司一年前的差距，波音市值比特斯拉多將近2,000億美元。
特斯拉在連續兩季獲利優於預期後，股價今年已大漲52%。相反地，波音先是因為空難事故737 Max被停飛，現在又受到新冠病毒癱瘓全球旅遊業的重擊。
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