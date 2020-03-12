快譯通／沃爾瑪針對140萬時薪員工 啟動緊急請假政策

沃爾瑪百貨公司針對美國境內140萬名時薪員工啟動緊急請假政策，包括允許員工在工作時感覺不適，因為害怕蔓延的新病毒而請假，不會受處罰。

美聯社報導，這個美國最大的民營雇主周二（10日）也說，賣場、俱樂部、辦公室或物流中心的時薪員工若被政府或公司要求隔離，可以拿到最多達兩周的薪水。新病毒確診的員工，也會獲得兩周薪水。如果兩周後不能返回工作崗位，不論是全職或兼職員工，也許最多可拿到額外26周的薪水。

各公司正努力因應如何在目前的變化多端時期支援員工，沃爾瑪這項政策適用於沃爾瑪百貨和山姆會員商店的員工，不論他們何時受雇，而且適用於兼職員工。

大多數感染這種新病毒的人會痊癒。根據世界衛生組織，輕症的人大約兩周痊癒，病情較嚴重的人也許要三到六周才能痊癒。在病毒最先爆發的中國大陸，超過八萬人確診，超過5萬8000人痊癒。