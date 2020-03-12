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這波熊市會持續多久？歷史平均值是7個月

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美股道瓊工業指數周三（11日）跌入熊市。 美聯社
美股道瓊工業指數周三（11日）跌入熊市。 美聯社

美股道瓊工業指數周三（11日）跌入熊市，許多交易員認為熊市（空頭市場）不會持續太久，新冠肺炎疫情看來應該只會對經濟帶來短期的衝擊。不過也有人認為市場前景要看美國經濟今年是否真會走入衰退，而這又充滿未知。

華爾街日報報導，根據道瓊市場資料庫的分析，一段熊市平均數值是：標普500指數下跌36%，空頭走勢平均維持7個月。如果這次也是照這個歷史趨勢，標普500現在已跌了20%，推算再跌到2,200點左右時約在9月。標普500周三收2,741點。

Colony Group首席市場策略師Rich Steinberg則是說：「這次很快就墜進熊市，有看到改善情況我們應該就可以走出來。」

美國經濟今年是否將會結束11年以來的成長而出現萎縮，目前還難說。一旦經濟衰退，伴隨的通常是股價大跌，投資人歷經多階段的療傷，需要數月甚至數年時間來平復。

理論上熊市維持多久都有可能。市場因信心滑落將股市拉低，使得熊市通常不會很短。基本上新的底部築出反而是人們認定股票已經不可能會漲的時候，之後股價才開始又再爬升。

標普 新冠肺炎 疫情 美股

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