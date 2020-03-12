聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應疫情 澳洲宣布澳幣176億元財政刺激方案
澳洲政府推出規模澳幣176億元（114億美元）的財政刺激方案，藉以支持澳洲經濟抵禦新冠病毒疫情的衝擊。在新冠肺炎的威脅下，澳洲經濟可能出現1991年以來首次衰退。
澳洲總理莫里森今天宣布這項配套措施，其中包括未來兩年支出澳幣13億元用於保護12萬學徒的工作。未來四年也將支出澳幣67億元，用於支持中小企業的現金流，以便他們可以在預期中的經濟下滑之時支付工資。
澳洲政府還將擴大稅收減免，未來四年撥款澳幣7億元，用於幫助企業購買新設備。
莫里森對記者說：「這項方案是為保障澳洲人就業，確保澳洲經濟反彈更加強健。」
彭博資訊指出，澳洲加入世界各國政府採取財政刺激政策來抵抗疫情衝擊。各國政府已承諾或正在考慮中的抗疫措施金額超過840億美元，這些措施包括派發現金、負稅優惠、財政撥款等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言