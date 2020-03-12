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因應疫情 澳洲宣布澳幣176億元財政刺激方案

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲總理莫里森（右）上月參觀墨爾本研發新冠肺炎疫苗研究機構。 歐新社
澳洲總理莫里森（右）上月參觀墨爾本研發新冠肺炎疫苗研究機構。 歐新社

澳洲政府推出規模澳幣176億元（114億美元）的財政刺激方案，藉以支持澳洲經濟抵禦新冠病毒疫情的衝擊。在新冠肺炎的威脅下，澳洲經濟可能出現1991年以來首次衰退。

澳洲總理莫里森今天宣布這項配套措施，其中包括未來兩年支出澳幣13億元用於保護12萬學徒的工作。未來四年也將支出澳幣67億元，用於支持中小企業的現金流，以便他們可以在預期中的經濟下滑之時支付工資。

澳洲政府還將擴大稅收減免，未來四年撥款澳幣7億元，用於幫助企業購買新設備。

莫里森對記者說：「這項方案是為保障澳洲人就業，確保澳洲經濟反彈更加強健。」

彭博資訊指出，澳洲加入世界各國政府採取財政刺激政策來抵抗疫情衝擊。各國政府已承諾或正在考慮中的抗疫措施金額超過840億美元，這些措施包括派發現金、負稅優惠、財政撥款等。

澳洲 疫情 新冠肺炎

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