防範現金荒 波音、希爾頓加入提取鉅額貸款潮

隨著金融市場動盪，加上疫情衝擊營運業績，部分美企已開始提領高額貸款，避免陷入現金荒。

消息人士透露，飛機製造巨擘波因公司計劃最快在本周五（13日）提取支用138.25億美元的全部貸款，該公司正努力因應因新冠疫情引發的全球旅行量銳減的問題。飯店業者希爾頓（Hilton）也提領17.5億美元貸款，以維持財務穩健性。

波音是在上月從一個銀行團取得這筆貸款，要在準備促使737 Max復航之際，應付公司的現金消耗問題。消息人士透露，波音最初提取約75億美元，現在預期將提領剩餘貸款，目的是為因應市場動盪而進行的預防措施。

這筆貸款是在新冠疫情成為全球危機之前取得的，除737 Max停飛困境外，疫情導致大量乘客取消航班、航空公司撤回新飛機的訂單，對飛機的需求下降，使波音現在面臨營收損失的局面。

受計劃提取大筆貸款消息影響，波音11日股價重挫18%，至每股189.08美元。

受疫情影響的公司正日益轉向銀行請求短期融資，提供安全防護網，例如美國航空公司以擔保條件貸款取得2億美元新流動性，挪威郵輪近期也簽約取得6.75億美元周轉貸款。

另據11日申報文件，飯店業者希爾頓也已提取17.5億美元貸款，「在新冠疫情導致全球市場不確定性之際，保留財務韌性」。

市場觀察人士表示，如果信用情勢惡化，可能會有更多公司開始提取所有貸款額度。