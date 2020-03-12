悲觀預期 六大銀行估美國Q2經濟陷入萎縮

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美股跌入熊市，打擊消費者信心。 美聯社
美股跌入熊市，打擊消費者信心。 美聯社

彭博資訊報導，因新冠病毒削弱了需求和支出，經濟學者正在調降對美國第2季的經濟成長預測。在某些情況下，有可能出現是自2014年以來的首次經濟萎縮。

根據彭博彙整的研究報告與訪調結果，至少有富國銀行、BMO Financial Group、加拿大帝國商業銀行、荷蘭銀行、荷蘭合作銀行和Berenberg等6家金融機構，目前預測美國經濟將在4月到6月這一季陷入萎縮，年化萎縮程度估在0.1%至2%之間。

例如，BMO經濟學者Jennifer Lee把將第二季度國內生產毛額的預期下調至萎縮2%。她說，這是「鑑於市場極度動盪以及美國新冠病例的增加，我們看到各州宣布進入緊急狀態」，疫情造成需求問題，到處都是恐懼的消費者、大家取消郵輪旅行。「這將反噬到企業面，企業投資將受到抑制。」

Berenberg經濟學者Mickey Levy 10日撰發的報告也認為，股市下跌容易打擊消費者信心，消費可能放緩，特別是在餐飲和服裝等非必需的支出之上。因為供應鏈中斷和不確定性的持續，企業投資將進一步放緩。

不過悲觀主義者仍然為少數，彭博指出，多數分析師預測第2季度經濟繼續成長，儘管步伐相對較弱。

分析師還指出，目前新冠肺炎疫情的影響尚未融入政府的官方數據中，以致還有很多未知數，包括工廠重新開工的時間、病毒將如何蔓延、以及因應疫情所推出的財政政策等。

經濟分析師的預測顯示，隨著財政刺激措施在整個經濟體中發揮作用、工廠重新運作穩定了供應鏈，經濟成長率可望在第3季反彈。

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