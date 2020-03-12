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新冠肺炎導致沒人搭飛機 但為何還是有完全沒客人的「幽靈航班」在飛？

聯合新聞網 / T客邦
新冠肺炎疫情所影響的產業中，莫過於旅遊業與運輸業最為衝擊。 路透
新冠肺炎疫情所影響的產業中，莫過於旅遊業與運輸業最為衝擊。 路透

在受到武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）所影響的產業中，莫過於旅遊業與運輸業最為衝擊，尤其是具備高度感染風險的飛機航班，更是因此落入「空有飛機卻沒人載」的窘境。

根據英國《泰晤士報》近日報導，歐洲許多航空公司近期都飛行了完全沒有乘載旅客的「幽靈航班」，白白浪費數千加侖的航空燃油，排放大量的二氧化碳和其他溫室氣體，既燒錢又不環保，但航空公司為什麼要這麼做？

事實上，歐洲航空公司營運「幽靈航班」的原因，必須追溯到十多年前歐盟訂下的平等規定。

在歐盟的條約中指出，每一間航空公司，無論規模是大是小，也無論來自哪個國家，都必須具備平等的機會，能夠降落於歐洲國家中，較大型且繁忙的數座機場，確保旅行航空業的中立性、透明度和非歧視原則。

只不過，假如航空公司一年使用歐洲繁忙機場的次數，少於所分配到額度的 80%，那麼未來在進行年度評估時，就有可能被削減能夠於該機場進行營運的航班總數，等於將時間和航線優勢，白白讓給了競爭對手。

換句話說，歐盟雖然保障了無論規模大小的航空公司，都能夠在歐洲繁忙機場航線進行營運的機會，但實際上，航空公司必須做出「帳面上的成績」，才能夠證明自己飛行這條航線是合理、有賺頭的。

用另一個角度思考，這感覺有點像是每到年底，台灣地方政府都會不停挖路、鋪路，都只是為了消化預算，避免資金於隔年遭到刪除。

為了因應歐盟規定與做出「帳面上的成績」，航空公司不得不飛行無載客的幽靈航班。對此，英國交通部長 Grant Shapps，特地寫信給監管機構，要求暫停執行這些規則，以避免在疫情持續蔓延的情況下，進一步造成環境和經濟的影響。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

機場 歐盟 幽靈 航線

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