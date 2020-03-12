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全力提防信貸緊縮 黑石、凱雷促投資企業動用信貸額度
私募巨擘黑石集團（Blackstone）與凱雷集團（Carlyle Group）正對旗下投資組合的企業發出訊息：採取一切手段避免出現信貸緊縮。
知情人士透露，這兩家公司正要求其控股的部分公司動用銀行信貸額度，在市場壓力上升跡象增加之際，防範發生任何流動性短缺情況。
35年來曾歷經大小危機的黑石集團把防範信貸緊縮重點，聚焦於受新冠疫情影響的產業，例如飯店產業，以及面臨油價暴跌影響的能源公司。
其他知情人士表示，凱雷的措施較不廣泛。該公司與對資對象公司的管理
團隊進行討論，建議在特定條件下動用信貸額度。知情人士稱，決策會基於產業、地區與其他因素。
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