美元兌避險貨幣走貶 日圓升值0.9%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日圓升值0.9%。 路透
日圓升值0.9%。 路透

美元兌日圓和瑞郎周三走貶，因投資人擔心新冠病毒疫情擴散，將資金轉向避險資產，日圓因避險需求上漲。另外，在英國央行降息且英國當局宣布390億美元刺激計畫之後，英鎊劇烈波動。

美元兌避險日圓、瑞郎11日大幅走貶，美元兌日圓貶0.9%，報1美元兌104. 72日圓，較周二盤中高點貶值超過1日圓。

美元兌瑞郎貶0.2%，報1美元兌0.9378瑞郎，歐元兌美元變動不大，報1.1274美元。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數則上揚0.1%，報96.50。

IG Markets高級外匯策略師Junichi Ishikawa表示，由於美元兌日圓隱含波動率升高，一周內美元兌日圓大幅走貶的風險依然存在，投資人關注美元是否會跌破技術支撐位100.68，進而跌至100關卡。

NatWest Markets總體策略師Mansoor Mohi-uddin則表示：「美國政府的延遲行動將給聯準會施加新的壓力，迫使聯準會在下周即將召開的會議上再次調降利率，這對美元是利空。」

另外，貨幣市場已完全消化歐洲央行將在周四會議將進一步降息10個基點的預期。

世界各國央行和政府都在努力計劃提出緩解新冠疫情經濟損害的措施，疫情令投資者紛紛轉向避險公債，股市重創。

英鎊盤中稍早因英國央行降息2碼而反彈，包括支持銀行放貸在內的措施安撫了投資人。但英鎊尾盤下跌，追隨股市跌勢和整體風險胃納降低，英鎊兌美元貶0.6%，報1.2835美元，兌歐元貶0.6%，報0.8787英鎊。

外匯 日圓匯率

延伸閱讀

央行趕熱錢 台幣爆量貶

降息機率升 債市多頭奮起

英國緊急降息2碼

美投資級債 漲相佳

相關新聞

高盛下調標普500預測 美股牛市即將告終

高盛集團美股首席策略師柯斯汀（David Kostin）11日調降對美股標普500指數成分股企業的獲利展望，在過去一個月...

美股道瓊跌1464點 11年多頭告終步入熊市

世衛宣布武漢肺炎全球大流行，美國總統川普救市措施不明，導致美股賣壓沉重。道瓊指數今天重挫1464點，從2月所創高點回檔逾...

ECB：歐洲面臨類金融危機

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，除非領導人對新冠肺炎疫情採取緊急行動，否則歐洲將面臨與十多年前金融危機類似的重大經濟衝擊，並表示歐洲央行本周將盡快採取措施。

新冠肺炎導致沒人搭飛機 但為何還是有完全沒客人的「幽靈航班」在飛？

在受到武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）所影響的產業中，莫過於旅遊業與運輸業最為衝擊，尤其是具備高度感染風險的飛機航班，更是因此落入「空有飛機卻沒人載」的窘境。

全力提防信貸緊縮 黑石、凱雷促投資企業動用信貸額度

私募巨擘黑石集團（Blackstone）與凱雷集團（Carlyle Group）正對旗下投資組合的企業發出訊息：採取一切...

價格戰加劇使原油重挫4% 金價受股市拖累收跌

國際油價周三重挫4%，收盤前跌勢加速，因世衛組織宣布新冠病毒疫情已構成全球大流行後股市跌幅擴大，且產油國間的價格戰升級。...

川普減稅空包彈？美股翻黑

美股11日早盤又暴跌，道瓊指數一度跌逾900點，與前一日尾盤急拉大漲逾千點的氣氛截然不同，而近兩日如此劇烈震盪，主要原因幾乎都與美國總統川普有關。

美港口冷清 敲響經濟警鐘

處理全九成以上船運的港口，是全球貿易的重要指標，在新冠肺炎疫情迅速擴散之際，美國各大港口的業務急遽萎縮，估計2到4月的進口量將減少20% ，迫使碼頭與倉庫裁減人員，為美國經濟敲響警鐘。

油價大戰 沙國不計代價拚贏

國際油價周三（11日）走勢劇烈震盪，主因沙烏地阿拉伯將進一步提升產能，無視俄羅斯將重返談判桌的暗示，顯然將不計代價打贏這場油價大戰。

商務部展延華為豁免令

美國商務部宣布，將把企業對華為的「臨時通用許可證」有效期延長至5月15日，允許美企與華為維持生意往來。外界預期，相關台廠供應鏈，包括台積電、立積、穩懋等應可暫時鬆口氣，不用擔戶訂單受美方禁令影響而減少。

能源業恐掀破產潮

油價崩跌加上新冠疫情打擊經濟活動，使企業面臨一波債務重整甚至破產潮，能源與服務業首當其衝。

特斯拉進擊 計劃美中大擴產

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，目前正在美國中部尋覓組裝新貨卡跑車Cybertruck和跨界SUV Model Y的新廠廠址，同時計劃擴充大陸上海廠的汽車零件產能。隨著特斯拉持續擴產，主力供應商貿聯-KY、和大等可望受惠。

熱門新聞

川普空喊減稅未公布細節 美股道瓊開盤暴跌770點

絕美俄羅斯女兵嫁不出去？單身原因曝光 她「婚姻1年破裂」

美股道瓊跌1464點 11年多頭告終步入熊市

川普拋出「魔力字眼」 美股可進場買了？

美股道瓊狂瀉1,464點 正式跌入空頭市場

充氣城堡玩到爆炸！3歲女童「秒噴飛6m高空」頭墜地慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。