美元兌避險貨幣走貶 日圓升值0.9%

美元兌日圓和瑞郎周三走貶，因投資人擔心新冠病毒疫情擴散，將資金轉向避險資產，日圓因避險需求上漲。另外，在英國央行降息且英國當局宣布390億美元刺激計畫之後，英鎊劇烈波動。

美元兌避險日圓、瑞郎11日大幅走貶，美元兌日圓貶0.9%，報1美元兌104. 72日圓，較周二盤中高點貶值超過1日圓。

美元兌瑞郎貶0.2%，報1美元兌0.9378瑞郎，歐元兌美元變動不大，報1.1274美元。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數則上揚0.1%，報96.50。

IG Markets高級外匯策略師Junichi Ishikawa表示，由於美元兌日圓隱含波動率升高，一周內美元兌日圓大幅走貶的風險依然存在，投資人關注美元是否會跌破技術支撐位100.68，進而跌至100關卡。

NatWest Markets總體策略師Mansoor Mohi-uddin則表示：「美國政府的延遲行動將給聯準會施加新的壓力，迫使聯準會在下周即將召開的會議上再次調降利率，這對美元是利空。」

另外，貨幣市場已完全消化歐洲央行將在周四會議將進一步降息10個基點的預期。

世界各國央行和政府都在努力計劃提出緩解新冠疫情經濟損害的措施，疫情令投資者紛紛轉向避險公債，股市重創。

英鎊盤中稍早因英國央行降息2碼而反彈，包括支持銀行放貸在內的措施安撫了投資人。但英鎊尾盤下跌，追隨股市跌勢和整體風險胃納降低，英鎊兌美元貶0.6%，報1.2835美元，兌歐元貶0.6%，報0.8787英鎊。