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價格戰加劇使原油重挫4% 金價受股市拖累收跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
隨著美股大跌多達5.1%，令投資人面臨將黃金變現、以追加保證金的壓力提高，造就黃金尾盤賣壓。路透
隨著美股大跌多達5.1%，令投資人面臨將黃金變現、以追加保證金的壓力提高，造就黃金尾盤賣壓。路透

國際油價周三重挫4%，收盤前跌勢加速，因世衛組織宣布新冠病毒疫情已構成全球大流行後股市跌幅擴大，且產油國間的價格戰升級。國際金價回跌，吐回盤中逾1%的漲幅，因交易商賣出黃金，為因新冠病毒疫情在全球擴散遭受重創的股市追加保證金。

●原油重挫

紐約西德州原油4月期貨11日收盤下跌1.38美元，跌幅4.02%，收每桶32.98美元； 布蘭特原油5月期貨收跌3.84%，跌1.43美元，報每桶35.79美元。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「油價在收盤前最後幾分鐘大跌，當時正值股市創下當日低點，疫情消息讓人無法指望需求上揚。」

受疫情影響，石油輸出國組織（OPEC）和美國能源資訊局（EIA）都大幅調降石油需求預測，因新冠疫情爆發，他們現在預期本季需求將萎縮。

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在上周與俄羅斯等國減產協商破裂後，宣布增產計畫。沙國能源部已指示沙烏地阿拉伯國家石油公司將產量從每日1,200萬桶提高到1,300萬桶。阿聯的阿布達比國家石油公司則宣布，將把4月原油產量提高至每日400萬桶以上，並將加快將產能提高至每日500萬桶，該公司原定在2030年前實現這一目標。

石油市場的看跌分為反映在布蘭特原油期貨溢價加大，凸顯供過於求。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示：「 「整個石油市場面臨的挑戰是，OPEC已經回到了爭奪市場占有率而不是

穩定價格。最大的問題是誰先眨眼。我們也不知道這種病毒會怎麼發展。市場非常擔心需求成長減弱。」

俄羅斯能源部長諾瓦克周三表示，沙國提高石油產能的計畫「可能並非是最佳選項」，他說，俄羅斯正與OPEC和非OPEC成員國展開大量電話通話，但沒有任何產油國同意俄羅斯關於維持當前減產協議不變的提議。

OPEC在石油月報中表示，預期2020年全球石油日需求僅增加6萬桶，較之前的預測減少92萬桶。 EIA則表示，受疫情影響，預期第1季全球石油需求將下降每日91萬桶。

●黃金收跌

國際現貨金價11日收跌0.87%，報每英兩1,635.05美元。

隨著市場在等待政府刺激措施的時機和規模的細節，金價周三在漲跌間徘徊。隨著美股大跌多達5.1%，令投資人面臨將黃金變現、以追加保證金的壓力提高，造就黃金尾盤賣壓。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示：「黃金價格走勢基本在區間波動。籠罩股市的疫情擔憂繼續帶來支撐。全球央行都在推出刺激措施。」

彭博彙整的初步數據顯示，此前三天，黃金ETF持倉量增加了55噸（相

當於180萬英兩），約占今年以來流入量的三分之一。AxiCorp公司首席亞洲市場策略師Stephen Innes在一份報告中表示：「在這種環境下，擁有黃金心裡安心。」

疫情 OPEC 俄羅斯

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