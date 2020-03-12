台積電ADR跌4.16% 隨美股、費半重挫

處理全九成以上船運的港口，是全球貿易的重要指標，在新冠肺炎疫情迅速擴散之際，美國各大港口的業務急遽萎縮，估計2到4月的進口量將減少20% ，迫使碼頭與倉庫裁減人員，為美國經濟敲響警鐘。

2020-03-12 01:43