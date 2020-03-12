台積電ADR跌4.16% 隨美股、費半重挫
台股ADR周三隨美股全面重挫，台積電挫跌4.16%，較台北交易股價溢價達4.04%。
道瓊工業指數收跌1,464.94點，跌幅5.86%，報23,553.22點；標普500指數收挫140.85點，跌幅4.89%，報2,741.38點；納斯達克指數大跌392.20點，跌幅4.7%，報7,952.05點。
費城半導體指數重挫5.67%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.37 -5.41
中華電 CHT 36.13 -1.07
台積電 TSM 52.24 -4.16
聯電 UMC 2.35 -5.24
資料來源：彭博資訊
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