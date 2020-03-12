中國大陸復工和亞洲航班減少 空運費漲翻天
市場觀察家表示，在中國大陸的工廠復工之際，空運費正持續攀升，原因是亞洲大砍航班，使得運輸業者爭相訂購貨機上有限的艙位。
路透報導，全球約有一半的空運貨物常透過客機來運送，而非透過專門的貨機運送。但航空公司紛紛減班以因應新冠肺炎疫情，導致市場更加倚賴貨運公司。物流業者Agility表示，中國2月的空運運能比一年前銳減39%，原因是航空公司大砍航班。
以色列貨運業者Unicargo執行長艾爾巴茲說，希望趕快想把產品運出大陸的運輸業者，因運費大漲而錯愕不已。Unicargo專門承攬亞馬遜賣家的商品運送業務。艾爾巴茲認為，空運費起碼三倍起跳，原因是空運能力不足。
貨運投資人服務公司（FIS）9日告訴客戶，中國到美國航線的運費費率已飆到「異常高」的水準，而亞洲區域內的航運量在上周下滑22%。根據TAC Index的數據，中國與美國的貨物運費，在過去兩周上漲逾27%至每公斤貨物3.5美元。
空運費大漲倒是將加惠空運業者，並有助彌補部分航空公司因航班減少導致的部分營收缺口，例如側重貨運業務的亞洲航空公司，包括國泰航空、大韓航空以及全日空（ANA），都會是受惠者。
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