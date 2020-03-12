油價再便宜 疫情當前還是不出門
一般駕駛人加油時，看到油價調降通常都會歡欣鼓舞，甚至更願意開車出門，但在新冠肺炎疫情陰影壟罩下，願意多開車的人並未像過去隨油價下跌而增加。
國際油價光是這五天就暴跌逾25%，在紐約與倫敦交易的油價皆已跌至每桶40美元以下，主要是因為以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+，對延長減產協議的談判破裂，石油價格戰一觸即發。其實早在新冠肺炎從中國大陸開始蔓延後，全世界的道路車流量就已逐漸減少，尤其到了周末特別明顯，因為周末大部份人不需上班。在這個特殊時期，多數人都是能不出門就儘量不出門，油價多便宜也沒用。
根據美國導航系統製造商TomTom Traffic Index地理資訊數據，義大利米蘭上周末的壅塞程度，比起2019年的平均水準銳減50%；科威特更銳減90%。該指標主要評估在路況順暢的情況下要1小時的車程，在不同路段需花多少時間，以計算道路壅塞程度。
美國舊金山和紐約市的壅塞程度也下降，當地駕駛人只要用比平常更短的時間便能到達目的地。用同樣的方式計算，這兩個城市的平均車程時數比去年平均減少50%。在彭博資訊監測的城市中，只有華盛頓特區受到相對較小的衝擊。然而，若疫情延燒到華府，確診病例增加，情況勢必會改變。
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