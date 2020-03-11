新冠危機vs. 2008金融海嘯 差異面面觀

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美股近來頻頻暴跌，令人聯想到2018年金融海嘯的慘況。 路透
美股近來頻頻暴跌，令人聯想到2018年金融海嘯的慘況。 路透

股市崩跌，經濟衰退烏雲密布，聯準會（Fed）緊急降利率，政府祭出刺激措施力挽狂瀾。新冠肺炎疫情迅速蔓延全球引發了這一切，讓人感覺上宛如2008年金融海嘯及經濟大衰退（Great Recession）的歷史重演。

這波源自中國大陸的新冠肺炎疫情來勢洶洶，儘管最終的影響程度不明，一些經濟學家認為，衝擊應該不像全球金融海嘯那麼嚴重，也不至於造成那麼深遠的影響。

PNC金融服務集團首席經濟學家Gus Faucher認為，經濟衰退並非無可避免。他說：「如果美國真的陷入衰退，可能為時短暫，且嚴重性應該比大衰退期間輕微得多。」

Faucher指出，2008年那波金融危機和經濟衰退是導因於長年累積的經濟沈痾，但現在這波危機是非關經濟的外力造成。

牛津經濟公司（Oxford Economics）美國總經投資服務主管Kathy Bostjancic形容，這波衝擊來得又急又快，「較類似一場天災」。

也因此，在經濟扮演主要角色的消費者、企業和放款機構，這回應該也更能承受得了衝擊，並且迅速復甦。

今日美國報從各個面向，對這波「新冠危機」與2008年的「大衰退」做一番比較：

●成因

「大衰退」：銀行和其他機構放款浮濫，造成房市景氣過熱，房價漲翻天，銀行把房貸包裝成證券賣給其他金融機構。一旦房價開始急轉直下，數百萬計的美國人繳不出房貸，房屋遭法拍，銀行因持有的房貸證券變得一文不值而瀕臨破產。不動產、營建、銀行等行業大舉裁員重創消費者信心，各行各業掀起裁員潮，銀行放款幾乎凍結，經濟齒輪幾近停擺。帶給房市和銀行體系的後遺症持續多年。

「新冠危機」：中國湖北省武漢市去年底爆發新冠疫情，如今已蔓延到百餘國，全球確診突破11萬例，死亡人數超過4,000例。美國確診病例破千，死亡31例。目前為止，這波危機影響的人數遠比2008年來得少，經濟衝擊也相對有限，目前受創最重的是觀光旅遊業，反映企業取消會議和商展、消費者取消度假計畫。中國製的零件和零售商品供貨中斷，可能暫時導致美國工廠暫停作業、貨架上空空如也。民眾避免出入公共場所，可能傷害餐廳、購物中心等業者的銷售。

●家庭債務

「大衰退」：銀行大肆放款，房貸、車貸和信用卡貸款俱增，根據牛津經濟公司和Fed的數據，家庭債務攀升到相當於國內生產毛額（GDP）的134%，創新高紀錄。2007年底家庭儲蓄只占收入的3.6%。民眾努力減債，支出隨之大減。

「新冠危機」：家庭債務占GDP比率達96%，堪稱歷史低點。家庭儲蓄占收入比重提高到8%。這意味美國家庭因應短暫經濟衝擊的能力較強，仍能持續消費，儘管支出可能減少。

●就業情況

「大衰退」：近900萬名美國人在景氣向下沈淪時丟了飯碗，失業率倍增到10%。

「新冠危機」：據Bostjancic估計，失業人數總計可能在數千人之譜，其中以觀光旅遊業和製造業影響最大。目前美國失業率為3.5%，是50年來最低；但Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk估計，這波疫情可能導致失業率升到3.8%至4.1%。

●持續時間

「大衰退」： 數百萬人失業，家庭和企業撙節支出，不景氣期間持續18個月。

「新冠危機」：Swonk說，假設確診病例在未來數月觸頂，疫情在夏季前消退，那麼景氣下滑期間可能持續六個月左右。

●經濟情況

「大衰退」：在這18個月（六季）的景氣衰退期間，美國經濟有五季呈現萎縮，2008年底萎縮多達8.4%。

「新冠危機」：大多數經濟學家預測，這波疫情可能導致未來兩季的成長率折損1個或2個百分點。

●美國股市

「大衰退」：股市在那波危機期間崩跌57%。

「新冠危機」：截至10日收盤，美股已從2月19日的歷史高峰回跌14.9%，瀕臨空頭市場（從前波高峰回落20%）。跌勢雖猛，但尚未像2008年當時跌得那麼深。

●企業財務

「大衰退」：標普全球評級公司的資料顯示，截至2009年3月底，美企受評債務（rated debt）總計5.8兆美元；其中投資級債務（最可能償還的債務）約65%，不到三分之二。營收陡降導致金融機構、汽車製造商、零售商等形形色色的公司倒閉，汽車公司受創最重。

「新冠危機」：根據標普全球評級的資料，2019年美企受評債務達9.3兆美元，比金融海嘯時期來得高。不過，如今投資級債務的占比也提高到72%。話雖如此，隨著投資人爭恐後遁入美國公債和高信評公司債避風頭，償債情況顯然正迅速惡化。汽車產業、零售業面臨的倒債風險最高。

●Fed利率

「大衰退」：2007年Fed的基準利率在5.25%，有充裕的空間調降利率，到2008年底降到接近0%。Fed也推出史無前例的購債計畫，以壓低長期的利率，例如房貸利率。

「新冠危機」：Fed的聯邦資金利率目標區間降到僅1%-1.25%，可進一步降息的空間微乎其微。美國10年期公債殖利率已跌破1%，令人懷疑若Fed重啟購債計畫，還有多少效用可言。

●財政刺激

「大衰退」：美國國會通過規模7,870億美元的「美國復甦與再投資法案」（ARRA），對個人和企業祭出稅務寬減；對醫療照護中心和學校提供補助金；協助低收入勞工；並批准運輸、能源、通網網路大規模升級計畫。

「新冠危機」：由於這波危機造成的傷害較具局限性，國會議員正研議較鎖定特定對象的刺激措施，例如協助飽受乘客大舉流失之苦的旅遊業，並擴大對時薪勞工提供帶薪病假和失業津貼，以抵銷收入大減的衝擊。

●房市

「大衰退」：房市泡沫從1990年代開始形成，據全國房地產經紀人協會（NAR）的資料，房價到2006年已大漲一倍多。泡沫爆裂後，美國房市不景氣延續到2012年底。

「新冠危機」：近年來房價穩定攀升，但Faucher認為如今房價不算高估。在房貸利率仍低之際，這意味在其他產業搖搖欲墜時，房市可能協助撐起美國經濟。

債務 Fed

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