巴菲特：油價、新冠肺炎的衝擊 不如金融海嘯嚴重

「股神」巴菲特表示，近來市場雖瀰漫恐慌情緒，但市場恐慌程度仍不如2008年金融海嘯。

巴菲特11日接受Yahoo財經訪問時指出，疫情再加上國際油價本周暴跌，對市場而言，確實是雪上加霜，但2008年市場恐慌的程度，比現在嚴重多了；美股標普500指數9日重挫7.6%。

巴菲特上月接受CNBC訪問表示，新冠肺炎病毒非常可怕，但這不應該影響投資人的股票投資計畫；「不過，對人類而言，疫情「大流行」仍是件非常恐怖的事」。