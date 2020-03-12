油價崩跌加上新冠疫情打擊經濟活動，使企業面臨一波債務重整甚至破產潮，能源與服務業首當其衝。

石油出口大國沙烏地阿拉伯上周末調降原油售價並揚言將提高產量，觸動國際油價暴跌逾三成，令人憂慮債台高築的油氣探勘與生產商難以生存。

公司債投資人紛紛從風險最高的能源公司債撤資，使美國能源相關垃圾債與美國公債的殖利率差距擴大，根據ICE美銀美林美國高收債指數，利差已擴增至2016年3月來最大。

瑞信分析師團隊發布研究報告說：「周末油市的發展意味一股強大逆風吹來，將導致進一步重新計價的風險，以及債務違約和信評降級案例增加。」

同時，新冠疫情蔓延持續在全球市場興風作浪，令投資人惴惴不安。華爾街股市9日跌幅為2008年金融海嘯以來最大，10日儘管大反彈，也僅收復一半失土。

負債累累的服務業者則飽受遊客人數銳減、非必要支出急縮衝擊。信評公司惠譽和債務重整專家指出，航空公司、郵輪業者、電影院、遊戲公司和連鎖飯店受創最重。資料公司Trepp的數據顯示，截至去年第3季，美國飯店業整體房屋／土地抵押貸款總額約3,000億美元，比一年前增加7.8%、且較兩年前增加14.2%。紐約、洛杉磯、拉斯維加斯等倚賴外國遊客的城市衝擊最大。

企業債務重整顧問公司M-III Partners合夥人米哈吉表示，最近業務量暴增，異於以往的是，往年大規模債務重整較限於生意長期走下坡的行業，例如實體零售商，如今卻擴及更廣的行業。

穆迪公司追蹤的美國企業債務違約率在去年第4季升到4.2%，是2017年初以來最高。那年油市崩跌，迫使多家能源公司聲請破產保護。