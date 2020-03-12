愛迪達大中華區營收估銳減

受新冠肺炎疫情衝擊，德國運動衣鞋品牌愛迪達（Adidas）示警，大中華地區首季營收最多將減少10億歐元（11.4億美元），同業彪馬（Puma）也表示，短期內旗下業務難以恢復正常。

愛迪達11日預料，本季大中華地區的營收將減少8億至10億歐元，營業利益則減少4億至5億歐元。愛迪達上月曾警告，1月25日農曆春節以來大中華地區的業績，已較一年前驟降約85%。不過，多數大陸工廠已復工，旗下全球採購業務也未受衝擊。該公司指出，大中華地區的商業活動已稍微回溫，但日本與南韓的客流量減少。

愛迪達同日並指出，去年Q4經匯率調整後營收增10%至58.4億歐元，營業利益為2.45億歐元，都不如預期。