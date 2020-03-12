豐田Lexus傳減產

日經新聞引述消息人士報導，日本汽車大廠豐田旗下豪華品牌凌志（Lexus）將暫時減產，原因是在新冠肺炎疫情的衝擊下，豐田在中國大陸市場的銷量銳減。

消息人士透露，豐田在日本境內的兩座組裝廠，16日起將減產約6%，並持續至本月底。豐田的福岡縣宮田廠與愛知縣田原廠，將以暫停加班方式減產，預期下半月減產1,000輛至2,000輛凌志汽車，占凌志全球銷量約0.2%。

豐田將依據大陸市場趨勢制定未來生產計畫，若大陸情勢未好轉，可能迫使該公司擴大減產。豐田2月大陸新車銷量較一年前驟降70%至2.38萬輛，包括凌志車款在內。

熟悉內情人士表示：「我想大陸（消費者）現在應該沒心情買車。」由於疫情降低消費者購車意願，加深短期內需求難以回升的疑慮。