特斯拉進擊 計劃美中大擴產

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，目前正在美國中部尋覓組裝新貨卡跑車Cybertruck和跨界SUV Model Y的新廠廠址，同時計劃擴充大陸上海廠的汽車零件產能。隨著特斯拉持續擴產，主力供應商貿聯-KY、和大等可望受惠。

談到選址條件，馬斯克表示，將取決於各州政府的獎勵措施，而「獎勵措施會有一定作用，但物流成本、能否獲得一支具備廣泛人才的龐大勞動力，還有好的生活品質，也都列入考慮。」知情人士透露，可能的地點包括田納西州的Nashville，特斯拉正與當地官員進行協商。

美國總統川普1月曾暗示，特斯拉擬在美國建一家新工廠。川普當時接受CNBC採訪時表示，他已經和馬斯克談過，特斯拉計劃在美國建造一家「非常大的工廠」。

美國中部正是帶動福特和通用兩大老牌車廠皮卡銷售的主要市場。

另外，據路透取得一份政府文件顯示，特斯拉計劃在上海廠擴充特定汽車零部件產能，將增加電池組、電動機和電動機控制器的產量，為特斯拉在大陸積極推動供應鏈在地化的最新策略。

特斯拉上海廠去年10月開始量產Model 3，並於12月展開交車。報導指出，截至去年12月底，特斯拉在大陸製造的電動車主要採用進口 零件組裝，比重大約七成。

文件中也說，特斯拉希望將冷卻管的年產量增加近一倍，由每年15萬個提升至每年26萬個，而計劃中的生產線不包括電池生產，但上海廠將從外部採購電池來組裝。至於其他零件的產量細節則未在文件中提及。

上海廠為特斯拉旗下首座海外工廠，該公司2018年提交給上海政府的文件顯示，其目標是在初期階段達到年產量15萬輛Model 3。