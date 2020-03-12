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川普減稅空包彈？美股翻黑

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美股11日早盤又暴跌，道瓊指數一度跌逾900點，與前一日尾盤急拉大漲逾千點的氣氛截然不同，而近兩日如此劇烈震盪，主要原因幾乎都與美國總統川普有關。

美股10日尾盤急拉，道瓊指數終場飆漲1,167點，走出前一天寫下12年來最糟表現的陰影，主要是美國總統川普拋出減稅構想，並預告將召開記者會說明，讓投資人企盼政府推出強有力的振興措施。但如此好景又因川普並未如期現身，代打的副總統潘斯也未宣布經濟刺激方案細節，讓市場期待落空。道瓊11日早盤一度挫跌856點，稍早亞洲股市已早一步反映此利空，主要市場皆收黑。

副總統潘斯10日在記者會上表示，川普將推出薪資稅減免方案，並提供帶薪家庭照顧假。至於薪資稅究竟是直接降低稅率或是只是緩徵，細節目前並不清楚。川普首席顧問庫德洛表示，川普希望薪資稅減免期間能一直到今年年底；但未回答計畫如何執行以及經費多少等問題。

CNBC報導，據白宮官員說法，川普10日在國會山莊與共和黨籍議員會面時提議，雇主與員工薪資稅率降至零，實施到今年底為止。白宮也考慮動用聯邦資源，協助受沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價戰衝擊的頁岩油產業。

市場人士多半認為，紓困可能不足以減輕投資人的焦慮，尤其是衛生官員表示，全球新冠肺炎病例可能持續攀升。

高盛美股首席策略師柯斯汀宣稱，美股11年牛市即將告終，標普500到年中時將跌至2,450點，比2月時的歷史高點低28%，代表美股將跌入熊市。柯斯汀也調降對標普500成分股企業的獲利展望，未來兩季可能下跌至少12%，這是他過去一個月來以來第二度下修預測。

Bankrate.com首席金融分析師麥布來德提醒，周二的強勁反彈並不代表劇烈波動甚至最糟糕的時刻已過去。

川普 美股 薪資

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