商務部展延華為豁免令

美國商務部宣布，將把企業對華為的「臨時通用許可證」有效期延長至5月15日，允許美企與華為維持生意往來。外界預期，相關台廠供應鏈，包括台積電、立積、穩懋等應可暫時鬆口氣，不用擔戶訂單受美方禁令影響而減少。

美國去年5月以國安為由，將華為及其68家附屬公司列入貿易黑名單，但商務部已允許華為可採購部分美國製產品，盡可能降低華為客戶受到的干擾。商務部先前已四度發布臨時許可證，期限至4月1日，如今第五度展延華為的豁免令，延長期限為45天，至5月15日。

雖然台積電壓力頓時減輕，不過據台積電供應鏈透露，台積電已主動調整海思在該公司的7奈米產能，將部分產能轉給超微、高通等主要客戶，未來即使海思下修投片量，對其影響有限。

目前讓華為與台積電較擔心的是，美國商務部打算將「來自美國技術含量」的出口標準，從25%門檻下調至10%，全力阻斷台積電等非美國企業向華為供貨。

另外，英國政府1月時允許華為參與英國5G網路非敏感部分建設，但在執政的保守黨內引發反彈，美國也敦促英國重新考慮；英國保守黨議員提出修正案，希望在2022年底前將華為從名單剔除。不過，英國下議院10日表決後，以306票對282票否決這項修正案，也就是維持允許華為參與5G建設的決定。