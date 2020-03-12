美港口冷清 敲響經濟警鐘

處理全九成以上船運的港口，是全球貿易的重要指標，在新冠肺炎疫情迅速擴散之際，美國各大港口的業務急遽萎縮，估計2到4月的進口量將減少20% ，迫使碼頭與倉庫裁減人員，為美國經濟敲響警鐘。

根據美國港務局協會（AAPA）的數據，美國各大海港的進口量在2、3月及4月多數時候可能減少20%，主因是新冠肺炎疫情導致從中國大陸運往美國的貨物減少。

美國港口業務量急縮，凸顯疫情衝擊經濟的嚴重程度。以美國運量最大的洛杉磯港為例，服飾、汽車等多種亞洲外銷的消費性商品，都在洛杉磯和鄰近的長灘港卸貨，再經由貨車、鐵路送到物流中心並配發到各地門市，形成重要而綿密的網絡。

全球企業原本預料能從美中貿易戰暫時休兵中喘一口氣，現在卻遭逢疫情打擊。碼頭人力需求減緩，靠貨運量賺錢的卡車司機和處理商品的倉庫工人，成了真正的受害者。

從2月中旬到4月1日間，貨船營運商已經取消40趟前往洛杉磯港的船運，許多易腐壞的原物料和農產品還放在倉庫。2月進口量下滑23%，第一季降幅預估為17%。另據華爾街日報引述港務局報導，第1季集裝箱船舶運營商已取消了近60班前往這些港口的跨太平洋船運。