油價大戰 沙國不計代價拚贏

國際油價周三（11日）走勢劇烈震盪，主因沙烏地阿拉伯將進一步提升產能，無視俄羅斯將重返談判桌的暗示，顯然將不計代價打贏這場油價大戰。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）周三宣布，將竭盡全力提升產量，由每日1,200萬桶增至1,300萬桶。沙烏地阿拉伯和俄羅斯及美國頁岩油生產商爆發價格與供給戰，促使沙烏地阿拉伯國家石油公司十年來首度增產。

近幾個月來，沙烏地原油產量約為每日970萬桶，且仍有預備產能，以及數以億桶計的蘊藏量。

經濟學人智庫（EIU）全球經濟學家柏曲（Cailin Birch）說：「沙國的大膽舉動，證實他們試圖對俄羅斯和美國施加最大壓力。他們釋出將要盡快讓市場供給過剩的訊息，或許是希望藉此迫使俄羅斯重回談判桌，或者引發美國的破產潮及投資縮減，對頁岩油生產造成顯著衝擊。」

布蘭特原油11日一度大漲7%，但沙國增產的消息傳出後，布蘭特油價迅速回落，一度跌3.5%，報每桶35.91美元。西德州原油期貨稍早一度也勁揚近6%，隨後一路走低，下跌3.4%至每桶33.19美元。

今年以來，國際油價持續下挫，已接近腰斬。市場原先期望，沙烏地阿拉伯主導的石油輸出組織（ OPEC），能和以俄羅斯為首的非OPEC產油國達成協議，抑制原油產量並推升油價，但雙方談判破局。

分析師則認為，OPEC的失策，已使能源市場出現「前所未見」的狀況，美國頁岩油料將承受最嚴重的衝擊。原油經紀商PVM Oil Associates資深分析師瓦加（Tamas Varga）則表示：「與美國頁岩油產業興起前相比，沙烏地和俄羅斯的政治與經濟關係，遠比以往重要，因為美國已達成能源獨立；因此，全球第二、第三大原油生產者之間的僵局，應該只是暫時性的對立。」