股市震盪 投資人陸續買進黃金
近日投資人持續大買黃金，原因是新冠肺炎疫情引發市場震盪，且投資人預料各國央行會調降利率。
彭博資訊編纂的數據顯示，全球由黃金擔保的指數型基金（ETF）在止於10日的三天內，黃金增持規模超過55噸，使黃金總持有量再創新高。
全球黃金ETF今年來已增持黃金170.5噸，增持規模不僅高於2018全年的約80萬噸，更是2019年的一半以上。
今年來金價走高，而各國央行為減緩疫情衝擊而放寬貨幣政策。然而，依據彭博經濟的估算，美國經濟在未來12個月陷入衰退的機率，已攀至2009年以來最高峰。聯準會（Fed）日前已緊急降息2碼，下周若繼續降息，可能進一步增強遁入金市避險的需求。
現貨黃金10日盤中漲0.7%至每英兩1,660.18美元，9日一度站上每英兩1,703.39美元，寫下2012年12月以來最高紀錄。
摩根大通預料，Fed下周將調降基準利率4碼至2015年以來最低水準，此預測比其他華爾街銀行大膽。摩根大通表示：「Fed沒理由不嚴陣以待。」
新加坡IG Asia Pte市場策略師Jingyi Pan說：「儘管我們一直看到金價不斷上揚，但其避險資產地位的吸引力，會持續支撐金價。資金湧入黃金ETF這類投資標的，一點都不令人感到意外。」
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