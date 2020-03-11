美2月CPI年比升幅優於預期 疫情衝擊狀況要等3月數據

美國2月消費者物價指數（CPI）持續上升，且年比增幅超越市場預期，但未來幾個月可能下滑，因為新冠肺炎疫情抑制部分商品和服務的需求，影響力更勝供應短缺引起的價格上漲。

美國勞工部11日公布，美國2月CPI月增0.1%，與1月的升幅相同，主要因食物和住宿價格上漲，抵銷油價下跌帶來的效應。與一年前相比，2月CPI增加2.3%，優於市場預估的2.2%，1月年比增幅則寫下2018年10月以來最大的2.5%。

供應鏈受干擾預料造成處方藥等貨品的供應短缺，而旅遊限制和居家隔離措施很可能打擊旅遊、旅館住宿、娛樂及在餐廳用餐的需求；肺炎疫情的衝擊預料從3月的通膨數據開始反映。

剔除食物和能等價格波動的項目後，2月CPI比前一個月增加0.2%，和1月的增幅相同；核心CPI月增0.2229%，受服裝、個人照護、健康照護、二手車與二手卡車以及教育帶動。2月核心CPI年增2.4%，先前已連續四個月每月增加2.3%。