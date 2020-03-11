高盛下調標普500預測 美股牛市即將告終
高盛集團美股首席策略師柯斯汀（David Kostin）11日調降對美股標普500指數成分股企業的獲利展望，在過去一個月以來二度下修。他並表示，美股11年的牛市即將告終。
柯斯汀預測，在未來兩季裡，標普500成分股企業的每季獲利至少跌12%，主因油價走低以及新冠肺炎疫情對企業的衝擊。
此外，他並預測，隨著獲利下滑以及市場氛圍轉壞，標普500指數在今年中以前將跌至2,450點，這個價位比10日的收盤價低15%，也比2月時的歷史高點低28%。如果該指數的水準確實如他所料，代表美股將跌入熊市。
柯斯汀在對客戶的報告中指出：「我們認為標普500指數的牛市很快就會結束，基本面的惡化顯而易見。」
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