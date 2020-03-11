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疫情衝擊！大陸車市吹寒風傳 Lexus將減產

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
凌志將減產至本月底。路透
凌志將減產至本月底。路透

日經新聞引述消息人士報導，日本汽車大廠豐田旗下豪華品牌凌志（Lexus）將暫時減產，原因是在新冠肺炎疫情的衝擊下，豐田的中國大陸市場的銷量銳減。

消息人士透露，豐田在日本境內的兩座組裝廠，16日起將減產約6%，並持續至本月底。豐田的福岡縣宮田廠與愛知縣田原廠，將以暫停加班方式減產，預計下半月減產1,000輛至2,000輛凌志汽車，占凌志全球銷量的比率約0.2%。

豐田將依據大陸市場趨勢制定未來生產計畫，若大陸情勢未好轉，可能迫使該公司擴大減產。豐田2月大陸新車銷量較一年前驟降70%至2.38萬輛，包括凌志車款在內。

熟悉內情人士表示：「我想大陸（消費者）現在應該沒心情買車。」由於疫情降低消費者的購車意願，加深短期內需求難以回升的疑慮。

凌志去年全球銷量約76.5萬輛，大陸銷量占總銷量的比重為25%，達到20.2萬輛，為凌志全球第二大市場，僅次於北美。

豐田今年將在大陸推出首款凌志純電動車，雖展現豐田重視大陸市場，但凌志也因拓展大陸市場而飽受疫情衝擊。

與此同時，豐田在大陸的營運正逐步恢復正常，旗下四座大陸工廠中，有兩座廠房的產能利用率已回到疫情爆發前的水準。豐田在大陸的經銷商，截至6日約有95%的經銷商恢復營業。該業者在中日兩國的零件採購也取得進展。

豐田 新冠肺炎

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