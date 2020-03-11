ECB拉加德示警：歐洲恐面臨類似2008年金融危機的衝擊

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，除非領導人採取緊急措施對新冠肺炎疫情採取緊急行動，否則歐洲將面臨與十多年前金融危機類似的重大經濟衝擊，並表示歐洲央行將在本周盡快採取措施。

彭博資訊引述知情人士報導，拉加德10日稍晚在一場電話會議上對歐盟領袖示警，若不採取協調一致的行動，歐洲「將會看到一種令我們許多人想起的2008年金融危機情境」。她並指出，有了正確的因應措施，就可能證明這是個暫時性衝擊。

拉加德也說，歐洲央行很快就會有行動，該行明日（12日）將舉行利率決策會議，而英國央行（BOE）11日突然降息2碼，投資人樂觀認為各國將會有協調一致的政策，以因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。歐股大盤Stoxx歐洲600指數11日盤中大漲2.3%，漲幅稍後縮小至1%；英、法、德三大股市漲幅在0.7%至1.4%。德國30年期公債殖利率上升5個基點至負0.41%，義大利10年期國債殖利率則下降13個基點至1.20％。

知情人士說，拉加德表示，歐洲央行的政策制定者正在研究本周會議上可以動用的所有工具，特別是可以提供「超便宜」資金以及確保流動性和信用不會枯竭的工具。

但拉加德強調，只有各國政府也動起來，歐洲央行的政策才會發揮作用，從而確保銀行持續向受疫情影響地區的企業提供貸款。

拉加德的談話暗示，她將推動歐洲央行管理委員會，迅速行動祭出貨幣刺激。許多經濟學家預計，歐洲央行將在本周四的決策會上降息，並可能擴大量化寬鬆計畫，還可能重新調整為銀行提供低息資金的操作。

知情人士說，此次會議的談話內容，既是在發出嚴重警告，也是強烈呼籲歐洲各國政府要加強因應，以防止新冠肺炎將歐洲拖入經濟衰退。甚至在疫情爆發之前，歐洲央行官員就曾多次呼籲，在貨幣政策達到極限之際，各國政府要增加公共支出。