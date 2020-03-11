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新冠肺炎疫情升溫！拉加德：歐洲正面臨到像08年那樣的危機
歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，歐洲正因新冠肺炎疫情，面臨到像2008年那樣的危險情形，並呼籲歐洲各國政府採取緊急行動。
彭博資訊11日援引一位匿名知情人士消息報導，拉加德在10日晚間跟歐盟領袖的電話會議上說，若不採取協同行動，歐洲「將見到一個讓我們許多人想起2008年金融危機那樣的情況」，但拉加德表示，只要做出正確回應，這種衝擊則可能是暫時的。
這位知情人士還透露，ECB正研究所有工具，尤其是提供「超級便宜的」資金，並確保流動性和融資不會中斷。不過，拉加德認為，只有各國政府也支持這些措施，確保銀行繼續向受衝擊企業放款，這些措施才能奏效。
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