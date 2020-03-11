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日圓匯率可能直奔100大關 分析師:日銀幾乎無力阻升

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日圓匯率近期劇烈波動。（圖／路透）
日圓匯率近期劇烈波動。（圖／路透）

日圓匯率劇烈波動，正引發關於當局干預的討論。不過市場認為，日銀可能無力阻升日圓，選擇權交易顯示，日圓在三個月內升至100日圓兌1美元價位的機率達49%。

日圓波動性本周竄升至11年高點，反映在日圓匯率升至2016年10月來最高水準之際，決策者可能出手干預。日圓劇烈升值可能讓日本當局坐立難安，但市場參與人士認為，幾乎沒辦法阻升日圓。

選擇權交易價格反映日圓三個月內升值至100兌1美元的機率達49%。根據澳洲外匯交易公司Pepperstone Group的說法，除非日銀大賣日圓，否則「幾乎無力阻止這發生」。

Pepperstone研究主管威斯頓（Chris Weston）表示：「對賣權的需求顯示，交易人士仍預期動盪持續，並且促使日圓成為我們首選避險貨幣。」

日圓本周曾升值至101.19日圓兌1美元，為2016年10月來最強勁水準，因為在新冠疫情衝擊全球之際，油價崩跌增添疑慮。日本財務省官員表示，市場劇烈波動並不理想，有必要持續密切觀察走勢。

日銀自2011年11月來並未插手貨幣市場，日圓在當年10月曾飆升至75.35日圓兌1美元的記錄高點。

拋售日圓可能會引發美國財政部關切，而日本已經被美國列入匯率操縱國觀察名單。美國財政部在1月發布的報告中表示：「干預只能保留用於非常特別情況下，且要事先商議。」

高盛集團首席日本經濟學家馬場直彥表示：「顯然很難動用干預，除非匯率邁向極端水準。雖然日本政府可能指出，干預是種對高度波動外匯走勢的阻止工具，但要取得美國與其他國家同意可能不是件簡單事。」

外匯 日本經濟 疫情

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