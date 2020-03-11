台美太空合作 專家建議登月球培訓台藉太空人

台美太空合作上重要里程碑福衛七號升空半年，近日釋出首波大氣觀測資料，備受外界矚目。美台專家今天同聲表示，雙方下階段太空合作應鎖定在登陸月球及培訓台籍太空人上。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）今天舉辦研討會，邀請台灣、美國專家學者探討繼福爾摩沙衛星七號（福衛七號）後，美台雙方該如何深化太空合作。

國家實驗研究院國家太空中心正工程師林信嘉表示，台美雙方在太空領域還有許多合作可能，例如探索月球、培訓台籍太空人及加強太空教育等。林信嘉指出，期望台灣能與美國國家航空暨太空總署（NASA）有較正式合作，包含在月球任務方面。

關於如何培訓台籍太空人，林信嘉認為，能夠透過邀請NASA太空人訪台及在台灣準備受訓課程。目前NASA只有4名華裔太空人。他說，一般人覺得太空人似乎很遙遠，但就他個人而言，「太空人跟太空遊客只有一線之隔」。

此外，2019冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疾病疫情肆虐，導致中國供應鏈受到阻斷。林信嘉表示，這次訪美其中一個目的，就是替台灣公司探尋機會進入全球太空產業供應鏈，並鼓勵國際太空公司投資台灣。

「波多馬克政策研究學會」（Potomac Institutefor Policy Studies）副董事長戈爾（Anish Goel）表示，太空對美國總統川普政府來說是政策重點之一，尤其是登陸月球、火星的計畫。

戈爾指出，美國2018年發布的國家太空策略（National Space Strategy）提到，美方將尋求雙邊、多邊互動來達成人類探索太空的目標及促進責任分擔等，而台灣定位有助於這些領域發展。他表示，有鑒於美台雙方皆屬先進科學經濟體，彼此間應該有更多合作。

戈爾舉例，福衛七號是美台合作一大成就，雙方應在這一基礎上進行更多衛星發展工作。他強調，雙方也應在培訓台籍太空人、研發月球任務所須科技上有所合作。