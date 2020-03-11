五度延長豁免！美對華為臨時許可證延期至5月15日

美國商務部宣布，美國政府將把企業對華為的「臨時通用許可證」有效期延長至5月15日，允許美企與華為維持生意往來，延期是以便公眾有機會就未來可能的延期發表意見。這是美國政府第五度延展華為豁免令。

美國商務部先前已發布一系列臨時許可證，先前期限展延至4月1日。

美國在去年5月以國安為由，將將華為及其68家附屬公司列入貿易黑名單。此後，美國商務部已允許華為可採購部分美國製產品，盡可能降低華為客戶受到的干擾。許多華為的客戶在美國農村地區運營無線網絡。

美國商務部已分別在去年5月20日、8月19日、11月18日連續三次發佈為期90天的臨時通用許可，今年2月13日則宣布將臨時通用許可延長45天，如今又祭出第五度延展華為的豁免令。

另一方面，美國商務部也針對未來是否展延臨時許可證尋求公眾意見，並詢問「如果臨時通用許可證不再展延，對您的公司或組織有何影響？」商務部還問及有關終止許可證，將引發的相關成本。

美國商務部曾表示，許可證可讓鄉村地區電信營運業者繼續在美國一些最偏遠地區服務客戶。